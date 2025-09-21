Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin: Taraftar Sayısı Üzüntü Verici

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Trendyol Süper Lig'de sahalarında oynadıkları maçlarda tribünlerde 5 bin taraftarın yer almasının kendilerini üzdüğünü belirtti.

Perçin, yaptığı açıklamada, ligde 6 haftayı geride bıraktıklarını anımsattı.

Son iki iç saha maçında uzatma dakikalarında kalelerinde gol görüp puan kaybı yaşadıklarına işaret eden Perçin, "Bundan 40 gün önce sahaya çıkacak kadrosu olmayan, transfer engeli bulunan, borçları nedeniyle finansal anlamda kıpırdama şansı kalmayan kulübümüzü kısa zamanda ayağa kaldırdık. Dün aldığımız beraberlik (Zecorner Kayserispor maçı) sürpriz olarak görülüyorsa, özverimizin, çok çalışmamızın ve inancımızın yansımasıdır diye düşünüyorum. Puan olarak belki daha fazlasını toplayabilirdik. Son dakika golleri canımızı çok yaktı. Ancak futbolun cilvesidir, olabilir. Bu durum teknik ekibimize ve futbolcularımıza olan güvenimizi azaltmaz." değerlendirmesinde bulundu.

-"Evimizi rakiplerimiz için cehenneme çevirecek taraftar sayısına ulaşmamız en büyük dileğimdir"

Kendisini bundan daha çok üzen ve hak etmediklerini düşündüğü bir başka konuya dikkat çekmek istediğinin altını çizen Perçin, şunları kaydetti:

"Evimizde üçüncü maçımızı oynadık. Maalesef 3 maçta da 6 bin seyirci sayısına bile ulaşamadık. Bunca emek, bunca çaba, bunca özverinin ardından haftalardır yaptığımız tüm çağrılara rağmen taraftar sayımızın 5 binli rakamlarda kalması, bizi ziyadesiyle üzmektedir. Rakiplerimize ve müsabaka hakemlerine daha fazla baskı yapmamız gereken evimizde, maalesef bu enerjiyi göremiyoruz. Bugüne kadar stadımıza gelerek takımımıza nefes veren tüm taraftarlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarken, bundan sonra evimizi rakiplerimiz için cehenneme çevirecek taraftar sayısına ulaşmamız en büyük dileğimdir. 'Sevdamız Antalyaspor' sloganı altında omuz omuza, yürek yüreğe nice zaferler alacağımız günler için mücadelemiz sürecek."