Antalyaspor Başkanı Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nı Gururla Kıskanıyor

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, şirketlerinin ana sponsoru olduğu Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu olan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nı gururla kıskandığını söyledi. Boztepe, "Kıskanıyorum ama bunu hasetlikle değil, gururla kıskanıyorum. Avrupa şampiyonu olmak gerçekten çok büyük başarı. Bu da bize daha fazla hırs veriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu, Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nın bu yılki ana sponsorları Ayos Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Expert Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güneş, Özel OFM Hastanesi İşletme Müdürü Ahmet Mençi, Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Başkanı Şevket Korku ile hentbol takımı kaptanı Monika Janeska Kıldan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şevket Korkut: "3 yıl önce sadece hentbol oynamak isteyen bir grup kızla yola çıktık"

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Başkanı Şevket Korkut, yaptığı açıklamada, 3 yıl önce sadece hentbol oynamak isteyen bir grup kız ve hocasıyla başlayan hikayenin çok kısa sürede Süper Lig'le devam ettiğini söyledi. Korkut, "İtiraf etmek lazım ki bu yolculuk ilk başladığında sadece ligde kalabilmeyi hedefleyen bir takım, hemen onun arkasından hayallerini büyüten, Türkiye ve Antalya'yı Avrupa kupalarında temsil etmeyi amaçlayan bir takım haline dönüştü. Daha sonraki sezonda Avrupa kupalarına katılıp Türkiye'nin hentbol tarihindeki ilk ve tek Avrupa kupasını Antalya ve Türkiye'ye getirme gururunu bizlere yaşatan bir takım haline dönüştü. Bu yolda bütün paydaşların verdiği emek kıymetli" diye konuştu.

"Üst düzeyde yapılan profesyonel sporun ciddi maliyetleri var"

Bu başarıya daha perde arkasından destek veren, bu başarının gizli mimarı olan sponsorlarla basın toplantısında bir araya gelmek istediklerini aktaran Korkut, "Bu kadar üst düzeyde yapılan profesyonel sporun ciddi maliyetleri var. Desteklerini arttırarak sürdüren sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Korkut, hedeflerinin bu yıl yarıştıkları tüm kulvarlardaki kupayı almak olduğunu da sözlerine ekledi.

Ahmet Mençi: "Tüm kulüplerimize destek olmaya çalışıyoruz"

Ana sponsorlardan Özel OFM Hastanesi'nin İşletme Müdürü Ahmet Mençi de, "4 yıl önce sağlık sponsorluğu için böyle bir teklif aldığımız için gurur duyduk. Antalya'da amatör takımlarımıza çok katkı sağlamaktayız. 11 yıllık bir süreç içerisinde, Antalya'nın yerel bir hastanesi olarak elimizden geldiğince tüm kulüplerimize destek olmaya çalışıyoruz. Böyle bir proje geldiğinde futbol dışında hentbolda alınan başarı bizleri gururlandırdı. Bu yıl da takımımızın başarılı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hasetle değil gururla kıskanıyorum"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de spora zaman ayırmanın ve başkanlık sürecinin yönetmenin oldukça zor olduğuna değindi. Boztepe, "1 aydır Antalyaspor kulübü başkanlığını yönetiyorum. Ne kadar zor bir süreç ve zahmetli olduğunu çok iyi biliyorum. Böyle bir takımı bu başarılara getirip Türkiye'de bir ilki başardığınız için teşekkür ediyorum. Bizlere gurur yaşatıyorsunuz, bundan sonraki süreçlerde de hem şirket olarak, hem şahsım hem de Antalyaspor olarak her türlü desteklerimizle sizlerin yanınızdayız" şeklinde konuştu.

Kendisine yöneltilen; 'Kıskanıyor musunuz?' sorusuna ise Boztepe, şu yanıtı verdi:

"Kıskanıyorum ama bunu hasetlikle değil, gururla kıskanıyorum. Gerçekten çok büyük başarı Avrupa şampiyonu olmak. Bu da bize daha fazla hırs veriyor. Daha başarılı branşların olması gerektiğine inanç veriyor. Çok ciddi bir başarı ve tebrik ediyoruz. Antalya dünya kenti. O yüzden her branşta başarılı olması gerektiğine inanıyorum."

Konuşmaların ardından Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Başkanı Şevket Korkut tarafından sponsorlara plaket ve forma hediye edildi. - ANTALYA