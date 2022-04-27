Antalyaspor Başkanı Çetin: Trabzon'dan puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz

SPOR Toto Süper Lig'de 12 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor'un Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor deplasmanından puan ya da galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve topladığı puanlarla Avrupa kupalarına gitme hedefi bulunan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde antrenmanlara başlayacak kırmızı beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Hakan Özmert, Sinan Gümüş, Admir Mehmedi ve Harun Alpsoy çalışmada yer almayacak.

Trabzonspor'un biletlerinin 27 saniyede satılmasıyla ilgili soruya Başkan Çetin, "İnşallah bir gün Antalyaspor da onu yaşar. Biz de burada oluruz. Trabzon şehri zaten Trabzonspor'la yaşıyor. Seyircisini de çok takdir ediyorum. İnşallah gelen seyriciye de keyifli bir maç izletiriz" dedi.