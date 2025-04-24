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Antalyaspor Başkanı Boztepe: UEFA Temsilciliği için Türkiye Futbol Federasyonu'nun Emeği Büyük

Antalyaspor Başkanı Boztepe: UEFA Temsilciliği için Türkiye Futbol Federasyonu'nun Emeği Büyük
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, UEFA'nın İstanbul'da açtığı temsilcilik için Türkiye Futbol Federasyonu'nun önemli çabalarına dikkat çekti. Boztepe, Türk futbolu için tarihi bir organizasyonda olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, UEFA temsilciliğinin İstanbul'da açılması için Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok ciddi emeği ve çabası olduğunu söyledi.

UEFA'nın Londra ve Brüksel'in ardından 3. dış merkezi İstanbul'da açıldı. Açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Dün şehrimizde yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem felaketinde herhangi bir can kaybı olmamasıyla hepimizin içi çok şükür rahat. İnşallah Allah böyle bir afetler yaşatmasın. Bugün Türk futbolu için tarihi organizasyonun içerisinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu organizasyonu gerçekleştirmekte Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok ciddi emeği ve çabası var. Biz de bu çabayı yakinen takip etmiş bulunuyoruz. Onlarla burada beraber olmak, bizlere nasip olması sürecin onur verici" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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