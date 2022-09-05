SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: Maçlarımıza acemi hakem verilmesin

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: Maçlarımıza acemi hakem verilmesin

Adem AKALAN / ANTALYA,(DHA)- Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, "Pozisyonda oyuncumuzla rakip oyuncunun alakası yok. Top geçip gidiyor ve çarpışıyorlar. Sonrasında penaltı veriyor. Biz MHK'dan, TFF'nin her zaman arkasındayız. Bize lütfen acemi hakem vermesinler" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 kaybetti. Maçın ardından Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, açıklamalarda bulundu. Geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçında da hakem hatalarına maruz kaldıklarını ifade eden Adnan Başkan, "Bu hafta yapılan hatalar ortada, geçen hafta oyuncumuz Bünyamin Balcı'ya verilmeyen penaltı var. Luiz Adriano'nun golü var ve o da iptal oluyor. Rakip gelip faul olmasına rağmen golü veriliyor" diye konuştu.

"OYUNCUMUZUN KAFASININ DAĞILMASI MI GEREKİYOR"

Hakem hatalarının devam ettiğini belirten Adnan Başkan, "Bu hafta da görüldüğü üzere hakem hatalarının nasıl olduğunu gördük. Herkes bunu da söyleyecek. İlk yarıda Sam Larsson'a atılan tekme direkt olarak kafasına vuruluyor. Zaten ikinci yarıda da oynayamadı. Adamın kafasının dağılması mı gerekiyor, anlayamıyorum. Bu adamın kafasının yarılması mı gerekiyor? Böyle mi kırmızı kart çıkacak?" şeklinde konuştu.

"ACEMİ HAKEM VERİLMESİN"

Maçta aleyhlerine verilen bir penaltı olduğunu kaydeden Başkan, "Pozisyonda oyuncumuzla rakip oyuncunun alakası yok. Top geçip gidiyor ve çarpışıyorlar. Sonrasında penaltı veriyor. Biz MHK'dan, TFF'nin her zaman arkasındayız. Bize lütfen acemi hakem vermesinler. Maçta Larsson'un pozisyonuna kırmızı kart verilseydi maç böyle olmazdı. Lütfen bizi deneme tahtası yapmasınlar. Geçen hafta oynadığımız Gaziantep FK maçının hakemi Suat Arslanboğa'ya bu hafta maç verilmedi. Bu hakeme de bakalım maç verecekler mi? Biz deneme tahtası değiliz. Bizim hakkımızı yemesinler" ifadelerini kullandı.

"FREDY'E VERİLEN KIRMIZI KART KOMEDİ"

Fredy'e verilen kırmızı kartın komedi olduğunu belirten Adnan Başkan, "Bu pozisyonda nasıl kırmızı kart veriliyor anlamış değilim. Rakip yarı alanda olan bir pozisyon. Sarı kartla geçiştirilebilecek bir pozisyon" şeklinde konuştu.