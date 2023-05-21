Antalyaspor-Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda her iki takımın da gol bulamadığı mücadelede, Antalyaspor ve Başakşehir arasındaki mücadele devam ediyor.