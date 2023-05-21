Antalyaspor-Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda her iki takımın da gol bulamadığı mücadelede, Antalyaspor ve Başakşehir arasındaki mücadele devam ediyor.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşcıoğlu, Hakan Yemişken
Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Dk. 37 Emrecan Uzunhan), Cemali Sertel, Erdal Rakip, Fernando, Ndao, Fredy, Larsson, Wright
Medipol Başakşehir : Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Leo Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin, Biglia, Adnan Januzaj, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 34 Serdar Gürler), Deniz Türüç, Keny
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.
3. dakikada Fredy'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırdı.
12. dakikada Ndao'nun pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Larsson'un şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Larsson'un şutunda top, üstten auta çıktı.
18. dakikada Fernando'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla kaleye gönderdiği şuta müdahale eden kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.