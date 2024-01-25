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Antalyaspor Altyapı Koordinatörü: Ana hedefimiz A takıma oyuncu yetiştirmek

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Antalyaspor Altyapı Koordinatörü Ferda Ramanlı, takımın DNA'sını oluşturmak için ciddi adımlar attıklarını ve A takıma oyuncu yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Antalya'daki okullarda 400 sporcuyu tespit ettiklerini ve çalışmalarını kalifiye antrenörler, iyi sporcular ve teknolojik destekle sürdürdüklerini söyledi.

Antalyaspor Altyapı Koordinatörü Ferda Ramanlı, takımın DNA'sını oluşturmak için ciddi adımlar attıklarının altını çizerek, "Ana hedefimiz A takıma oyuncu yetiştirmek. Kalifiye antrenör, iyi sporcu ve teknolojik destek ile çalışmalarımızı yapma hedefiyle çalışıyoruz. Antalya'daki 139 okula giderek sporcuları tespit etmek istiyoruz. 25 okula ulaştık ve 400 sporcuyu tespit ettik" dedi.

Antalyaspor Altyapı Koordinatörü Ferda Ramanlı, Hasan Subaşı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamada bulunan Ramanlı, Antalyaspor'da yeni bir altyapı anlayışına başladıklarının altını çizdi.

Antalyaspor Akademisi'nin ciddi yatırımlarla Türkiye'ye örnek olma yolunda ilerlediğini kaydeden Ferda Ramanlı, "Eğitim kadrolarını yeniledik, tesislerimizin tamamını revize ettik. Akademimizde 208'i lisanslı olmak üzere yaklaşık 1000 sporcumuz var. Antalyaspor'un kulüp DNA'sını oluşturmak için ciddi atılımlar yaptık. Türkiye'deki kulüplerin A Takımlarında olan test ve ölçüm cihazlarını akademiye kazandırdık" diye konuştu.

"Sporcuların verileri kayıt altında"

Antalyaspor'a ait yazılım sistemi oluşturduklarını vurgulayan Ramanlı, "Akademimizdeki bütün çocukların verileri, gelişimleri sistemimizde kayıtlı. Hangi antrenmanda hangi sayısal verilere ulaştıklarını GPS sistemi ile tespit ediyoruz. Türkiye'de sadece Antalyaspor'da olan kuvvet platformunu kullanıyoruz. Tüm sporcuların her türlü fiziksel verilerine sahibiz. Böylece eksikliklerini öğrenip giderme şansı yakalıyoruz. Tamamen bilimsel ve verilerle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı

"A Takıma sporcu yetiştirmek"

Ana hedeflerinin A takıma oyuncu yetiştirmek olduğuna değinen Ferda Ramanlı, "Kalifiye antrenör, iyi sporcu ve teknolojik destek ile çalışmalarımızı yapma hedefiyle çalışıyoruz. Antalya'daki 139 okula giderek sporcuları tespit etmek istiyoruz. 25 okula ulaştık ve 400 sporcu tespit ettik. Bu sporcuları tesislerimizde çeşitli testlerden geçirip kategorilere ayıracağız. Bir kısmını bünyemizde bir kısmını da ASKF bünyesindeki kulüplerde değerlendireceğiz. Akademideki diğer amacımız röportaj yaparken düzgün diksiyonla konuşan, İngilizce bilen, entelektüel sporcular yetiştirmektir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ferda Ramanlı Antalyaspor Antalya Futbol Teknoloji Spor Güncel Haberler

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