Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
AA - Oktay Özden - Spor
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik ağırlıkla çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde 5 takım halinde eleme maçları oynandı.
AA / Oktay Özden - Spor