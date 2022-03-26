Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik ağırlıkla çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde 5 takım halinde eleme maçları oynandı.

Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Oktay Özden - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Nisan, Altay, Spor, Haberler

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