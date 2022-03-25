Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
AA - Oktay Özden - Spor
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre milli maçlar nedeniyle verilen arada 4 gün izin kullanan kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki dayanıklılık ve kuvvet ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
AA / Oktay Özden - Spor