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Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

AA - Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre milli maçlar nedeniyle verilen arada 4 gün izin kullanan kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki dayanıklılık ve kuvvet ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

AA / Oktay Özden - Spor

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