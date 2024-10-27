Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor, Alanyaspor'u Deplasmanda Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Antalyaspor, Alanyaspor'u Deplasmanda Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşan Antalyaspor, zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılarak deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti. Maç sonrasında teknik direktörler Mehmet Aurelio ve Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Akdeniz derbisinde mücadele 2-1 Antalyaspor üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio basın toplantısında yaptığı açıklamasında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Aurelio ardından oyuncuları mücadelesinden dolayı tebrik ederek, "Deplasmandaki ilk galibiyetimizi aldık. Zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı başardık. Alanyaspor maçı zor bir maçtı. Alanyaspor ilk yarıda etkinliğini gösterdi ve 1-0 öne geçti maç dengede geçmesine rağmen 1-0 önde kapattılar. Alex hocamız devre arasında oyuncularımıza bazı detaylardan bahsetti ve bunları uygulamamız gerektiğini söyledi. Yaptığımız değişiklerle ve bu detayların uygulanmasıyla ikinci yarıda işe yaradı ve maçı çevirebilmeyi başardık. Şimdiden itibaren ise öncelikle dinleneceğiz sonra da deplasmanda oynayacağımız Samsunspor maçına hazırlıklarına başlayacağız. Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke arkadaşıma da şans ve tebriklerimi iletiyorum" dedi.

FATİH TEKKE: OYUNUN SON BÖLÜMÜNDEKİ DAĞINIKLIK BENİ ÇOK ÜZDÜ

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise maç boyunca fırsatlar yakaladıklarını belirterek bunları değerlendiremediklerini ifade etti. Tekke, "Derbi maçında herkes galibiyet bekliyordu. Maç boyunca birkaç net fırsat yakaladık ve maçı bitirebileceğimiz fırsatlardı. Ancak bu fırsatları değerlendiremedik. Bu nedenle oyuncularıma teşekkür etsem de çok üzgün olduğumu belirtmeliyim. Yayında da söyledim; özellikle son 2 haftadır içeride oynadığımız maçlarda oyunun üstün tarafı olmamıza rağmen sonuç anlamında beklediğimizi alamadık. Bu iki beklenmedik mağlubiyetin sorumluluğunu alıyorum. Oyuncularıma herhangi bir şey söyleme şansım yok. Ancak oyunun son bölümündeki dağınıklık beni çok üzdü. Bu durum, Alanyaspor'a, bize ve ekibimize yakışmadı" diye konuştu.

'BEN DE TARAFTARLARIN YERİNDE OLSAM AYNI TEPKİYİ VERİRDİM'

Alanyaspor taraftarlarının 'Tekke istifa' diye tezahürat yapmasıyla ilgili de konuşan Tekke, "Son 15 dakikada taraftarımızın istifa çağrıları oldu ve açıkçası ben de onların yerinde olsam aynı tepkiyi verirdim. Bu maçı bu duyguyla oynamamalıydık, oysa bir haftadır hep aynı konu üzerinde duruyorduk. Bu yüzden belki de şu değerlendirmeyi yapmam gerekiyor, geçen sezon çok başarılı bir performans sergiledik, şimdi ise sezon başından beri üçüncü bölgede yaşadığımız sorunların devam ettiğini görüyoruz. Devre arasına kadar toparlamamız gereken puanları toplamalıyız. Aslında geçen seneki puan tablosundan çok geride değiliz, kötü durumda değiliz ama bir başarısızlık söz konusu. Oyuncularımla ilgili herhangi bir olumsuz düşüncem yok, ancak maçın son bölümündeki duygu beni rahatsız etti. Yönetim kurulumuzun vereceği karara saygı duyuyorum ve kendi adıma olumsuz bir durum olduğunu ifade edebilirim. Kulübe zarar vermek ya da bir tıkanıklık yaratmak istemiyorum. Ekibimi ve kendimi ilk periyotta başarısız buluyorum. Özellikle son iki haftada en az dört puan almamız gerekiyordu ama sıfır puanla ayrıldık. Bu bizim için başarısızlıktır ve bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Her maçta rakiplerden daha iyi oynuyoruz. Yediğimiz goller, değerlendiremediğimiz anlar ortada. Bu sonuçların, insanların kafasında soru işaretleri oluşturmasına gerek yok. Son 15 dakikadaki kaos dışında, performansı düşük bazı oyuncular dışında genel anlamda oyuna hakimdik. Ancak yedek kulübesinde genç oyuncularımız var ve onları bu kaosa dahil etmek istemedim" açıklamasında bulundu.

'GEÇ KALDIK DİYEBİLİRİM'

Maçın ikinci yarısında Antalyaspor'da yapılan değişikliklerle Alanyaspor üzerinde baskı oluştuğunu, Alanyaspor'da ise bu noktada değişikliklerde geç kalınıp kalınmadığı sorusuna cevap veren Tekke, "Rakibimizin bize, taç ve geçiş dışında ciddi bir pozisyon yarattığını düşünmüyorum. Maçın son bölümünde bazı eksiklikler yaşadık ve bu duruma 'geç kaldık' diyebilirim, buna hayır diyemem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatih Tekke Antalyaspor Futbol Yaşam Spor

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törende önemli bir kişi eksik

 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı

CHP lideri gibi DEM Parti de aynı çağrıyı yaptı! Gözler şimdi Erdoğan'ın vereceği yanıtta

 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun

5 büyüklüğünde depremle sarsılan Adana'ya Naci Görür'den korkutan uyarı
KKTC'de bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü

Bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha fazladır? NBA tarihinde, oğluyla beraber aynı takımda oyuncu olarak maça çıkan tek basketbolcu kimdir? POWER RANGERS filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları kim? İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir? Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar? INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti! Fenerbahçe- Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Bodrumspor maç özeti! Hangi ikisi köpekgillerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! ADANA'DA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.