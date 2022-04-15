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Antalyaspor, Alanyaspor maçına hazır

AA - Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor, Alanyaspor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Antalya derbisi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Admir Mehmedi ve Sinan Gümüş dışında eksik bulunmuyor.

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

AA / Oktay Özden - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Antalya, Spor, Haberler

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