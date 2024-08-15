Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor, Adolfo Gaich'i 1 Yıllığına Kiraladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor, 25 yaşındaki Arjantinli golcü futbolcu Adolfo Gaich'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı. Gaich, takımın golcü ihtiyacını karşılamak için transfer edildi.

Antalyaspor, 25 yaşındaki golcü futbolcu Adolfo Gaich'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.

Antalyaspor, 25 yaşındaki Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich ile resmi sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Asbaşkanlar Ali Altun ve Levent Ördek katıldı.

"Özellikle tercih ettik"

İmza töreninde bir konuşma yapan Asbaşkan Levent Ördek, Gaich ile 1 yıl kiralık olarak anlaşma yaptıklarını belirterek, "Tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Geçen sezon Rize'de önemli işler yaptı. Buraya da hazır olarak geldi. CSKA Moskova'da hazırlık dönemini geçirdi ve maça çıktı. Güçlü fiziği ve karakteri ile özellikle tercih ettiğimiz bir oyuncuydu. Antalyaspor'umuza hayırlı olsun" dedi.

Asbaşkan Ali Altun ise takımdaki golcü ihtiyacını Adolfo Gaich ile doldurduklarını belirterek, "Genç yaşı, hırslı yapısı ve golcü özellikleriyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Fizik olarak oynamaya hazır. Ligimizi de tanıyan bir futbolcu olarak uyum sorunu yaşamayacağını düşünüyorum. Satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 1 yıllık kiralık anlaşma yaptık. Ancak göstereceği performansla uzun yıllar aramızda olmasını diliyorum" diye konuştu.

Hedef takım halinde başarı

Antalyaspor'a resmi imzayı atan Adolfo Julian Gaich ise yeniden Türkiye'ye Antalyaspor formasını giyerek dönmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Arjantinli futbolcu, "Yeni bir meydan okumayla başlıyorum. Bu sene de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Alex de Souza birlikte güçlü bir ekip olacağız. Rakiplerimize karşı en iyisini yapacağız. Bireysel olarak hedeften daha çok takımıma yardım etmeye ve takımın başarısına odaklanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor antalya Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mahmud Abbas ne dedi? Mahmud Abbas meclis konuşmasında ne dedi? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nereden, nasıl alınır? Sergen Yalçın hangi kanalda, hangi platformda yorum yapıyor? 2024-2025 Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaöğretim ne zaman başlıyor? 2024-2025 okullar ne zaman açılıyor? Uzayda mahsur kalan astronotlar ne oldu, kurtarıldı mı? Tinder çöktü mü, Tinder problem mi ve? 13 Ağustos Perşembe Tinder'e ne oldu? DHBT başvuru ne zaman son 2024? DHBT sınavı başvurusu ne zaman 2024? DHBT başvuru nereden, nasıl yapılır? MasterChef eleme adayları kim, 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 15 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ruhsat No nerede yazar? Ruhsat No nerede yazar e-devlet? Ruhsat numarası sorgulama! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Roblox nedir? Roblox oyunu nedir, neden yasaklandı? Roblox nasıl indirilir, nasıl oynanır? Petrol Sevdası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Petrol Sevdası filmi ne zaman, nerede çekildi? Petrol Sevdası filmi gerçek mi? CUMA HUTBESİ 16 Ağustos 2024 16 Ağustos Cuma hutbesinin konusu nedir? Cuma Hutbesi PDF tam metin! Japon İşi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Japon İşi filmi ne zaman, nerede çekildi? Japon İşi filmi gerçek mi? 16 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi ne zaman, nerede çekildi? Doğu Ekspresinde Cinayet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Doğu Ekspresinde Cinayet filmi ne zaman, nerede çekildi? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer oluyor? Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Meclis TV canlı izle! Filistin Başkanı Mahmud Abbas ne dedi? 15 Ağustos Meclis TV canlı yayın!
title