Antalyaspor'a Macar orta saha Spor Haberleri Antalyaspor, Macaristan ekiplerinden Paksi FC forması giyen Balint Szabo'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Antalyaspor, Macaristan ekiplerinden Paksi FC forması giyen Balint Szabo'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Antalyaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Macaristan'ın Paksi FC takımından profesyonel futbolcu Balint Szabo ile satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır" denildi. 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda 18 maçta süre alırken, 2 gol ve 2 asist üretti. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Antalyaspor Macaristan Spor Haberler

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