Antalyaspor, 4 eksikle Alanyaspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. İki takım yarın oynanacak karşılaşmayla 36'ncı kez rakip olacak. Fraport TAV Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Admir Mehmedi, Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy zorlu maçta forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda bir diğer Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip rakibine karşı galip gelerek üst üste 6'ncı maçından da galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kırmızı-beyazlılar, bu kapsamda hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştiriyor.

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Sinan Gümüş, Admir Mehmedi, Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Akreplerde Fredy ve Fernando sarı kart cezası sınırında yer alırken, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Yukatel Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.