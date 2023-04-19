Antalyaspor: 3-3
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STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Yiğit Arslan, Ekrem Kan, Özgür ErtemİSTANBULSPOR: Jensen - Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Duhan Aksu (Dk. 78 Ali Yaşar), Ba (Dk. 73 Muammer Sarıkaya), Lokilo (Dk. 73 Ertuğrul Ersoy), Onur Ergün, Rroca, Ethemi (Dk.
STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Yiğit Arslan, Ekrem Kan, Özgür ErtemİSTANBULSPOR: Jensen - Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Duhan Aksu (Dk. 78 Ali Yaşar), Ba (Dk. 73 Muammer Sarıkaya), Lokilo (Dk. 73 Ertuğrul Ersoy), Onur Ergün, Rroca, Ethemi (Dk. 84 Emir Kaan Gültekin), EzeANTALYASPOR: Helton Leite - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Ufuk Akyol (Dk. 46 Erdal Rakip), Fernando (Dk. 90+6 Ömer Toprak), Ndao (Dk. 62 Bertuğ Yıldırım), Larsson (Dk. 71 Nakajima), Doğukan Sinik (Dk. 46 Fredy), WrightGOLLER: Dk. 6 Rroca, Dk. 45 Ba, Dk. 55 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 43 Fernando, Dk. 51 ve Dk. 88 (P) Wright ( Antalyaspor )SARI KARTLAR: Lokilo, Ethemi, Ba, Duhan Aksu, Duhaney, Jensen, Onur Ergün, Deli (İstanbulspor), Fredy ( Antalyaspor )İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 28'e, deplasman ekibi ise 33'e yükseltti. 6'ncı dakikada İstanbulspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Lokilo, pasını Eze'ye verdi. Bu oyuncu pasını bekletmeden ceza sahası içerisine hareketlenen Rroca'ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Rroca'nın sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.17'nci dakikada İstanbulspor, 2'nci gole yaklaştı. Duhaney'in ceza saha dışından sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Helton, kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Kaleye doğru giden topa Helton son anda çizgi üzerinde hakim oldu. 43'üncü dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernando'nun sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 45'inci dakikada İstanbulspor tekrar öne geçti. Lokilo'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpasın hemen gerisinde iyi yükselen Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.51'inci dakikada Antalyaspor tekrardan eşitliği yakaladı. İstanbulspor ceza sahası çizgisi önünde yaptığı presle topu kazanan Güray, bekletmeden pasını ceza sahası içerisindeki Wright'a verdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.55'inci dakikada İstanbulspor 3'üncü kez öne geçti. Sol kanattan Rroca pasını ceza sahası içerisine doğru hareketlenen Onur Ergün'e verdi. Bu oyuncu, ceza sahası içerisinde rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu ayağından açtı. Savunmanın meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken yaptığı vuruşta top Onur'un ayağına çarptı ve kaleci Helton'un bakışları altında filelere gitti: 3-2. 85'inci dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Fernando'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka tarafa açılan topa Nakajima vurdu. Savunmadan seken topu önünde bulan Emrecan'ın vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi. Kaleciden dönen topa hareketlenen Bertuğ, Eze'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.88'inci dakikada Wright, kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-3.Karşılaşma 3-3 eşitlikle bitti.BA, DUHANEY, JENSEN VE ONUR ERGÜN FENERBAHÇE MAÇINDA YOKİstanbulspor'un Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta İstanbul ekibinde sarı kart gören 4 oyuncu cezalı duruma düştü. Sarı-siyahlı ekipte Mahamadou Ba, Demeaco Duhaney, David Jensen ve Onur Ergün, Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları maçta takımını yalnız bırakacak. - İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor