Antalyaspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıkları İçin Burdur'da Kamp Yapıyor

2025-2026 sezonu hazırlıklarına 5 gün önce Antalya'da başlayan Antalyaspor, 15 gün sürecek ilk kamp dönemi için Burdur'a geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları çerçevesinde ilk kamp dönemi için Burdur'a geldi. Son üç yıldır sezon öncesi kampını Burdur'da gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, bu geleneği bu sezon da sürdürdü. Bugün öğle saatlerinde Burdur'a gelerek otele giriş yapan Antalyaspor kafilesi çiçekler ile karşılandı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve takım kaptanı Veysel Sarı otel girişinde bekleyen alt yapı öğrencilerinin formalarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çekildi.

15 gün sürecek kamp döneminde Antalyaspor, hem antrenman programlarını sürdürecek hem de hazırlık maçları oynayarak sezona en iyi şekilde hazırlanmayı hedefleyecek. Burdur kampının 23 Temmuz'da sona ermesi planlanıyor. - BURDUR