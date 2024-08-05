Antalyaspor, 2024-2025 sezonunda yeni formalarını tanıttı

Antalyaspor, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları "Torosların çocukları" sloganıyla tanıttı. Kulüp, sosyal medyada yayımlanan bir video ve fotoğraflarla yeni formalarını kamuoyuna duyurdu.

Antalyaspor 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları sosyal medya üzerinden paylaştığı video ve fotoğraflarla tanıttı. Formalarının Toros Dağları'nda yaşayan Yörük vatandaşlar tarafından dikildiği gösterilen video tanıtımında, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz bu dünyada hiçbir güç asla bizi yenemez" sözleri yer aldı.

Yeni formalar, taraftarlar arasında büyük beğeni toplarken, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Antalyaspor'un 2024-2025 sezonu formaları, kulüp tarihindeki yerini almak üzere hazır olduğu belirtildi.

Antalyaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Torosların çocukları, bu sezon mazisinden aldığı güçle sahada. Huzurlarınızda 2024-2025 sezonu formalarımız" ifadeleri kullanıldı. - ANTALYA