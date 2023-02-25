Antalyaspor, 2 kez ertelenen Beşiktaş maçına 18 eksikle çıkacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, daha önce 2 kez ertelenen Beşiktaş maçına 18 eksikle gidecek. Kırmızı-beyazlılar ile rakibi Beşiktaş toplamda 63'üncü randevuya çıkacak.

13 Kasım Pazartesi günü oynanması planlanan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi, aynı gün İstanbul'da düzenlenen hain terör saldırısı sebebiyle 14 Şubat Salı gününe ertelenmişti. 6 Şubat sabahı, Türkiye'nin 11 ilini kapsayan deprem felaketine uyanmasıyla bir erteleme daha gelen karşılaşma için yeni tarih 26 Şubat Pazar günü oldu. Bu pazar oynanması gereken karşılaşmanın hazırlıkları her iki ekipte de devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Müsabaka Talimatı'na göre devre arasında yapılan transferler maçta forma giyemeyecek. Bu nedenle Antalyaspor cephesinde 8 futbolcu Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.