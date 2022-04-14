Antalyalı sporcular Dart Genç Milli Takımı'na seçildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyalı sporcular Dart Genç Milli Takımı'na seçildi

AA - Sinan Özmüş - Spor
 - Güncelleme:
Antalyalı sporcular Dart Genç Milli Takımı'na seçildi

Antalyalı dart sporcuları Halil Can Yıldız ve Emirhan Kan Gündüz, genç milli takıma seçildiler.

Antalyalı dart sporcuları Halil Can Yıldız ve Emirhan Kan Gündüz, genç milli takıma seçildiler.

Kemer ilçesinde 08-11 Nisan tarihlerinde düzenlenen Türkiye Şehit Demet Sezen Dart Şampiyonasına katılan Antalya Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Halil Can Yıldız (16) ve Emirhan Kan Gündüz (16), aldıkları başarılı sonuçlarla genç milli takıma seçilmeyi başardılar.

Dart antrenörü Erdoğan Kaş tarafından yetiştirilen sporcular, 11-17 Haziran tarihleri arasında İspanya'nın Benidorm şehrinde yapılacak olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler.

AA / Sinan Özmüş - Spor

Can Yıldız, Türkiye, Kemer, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title