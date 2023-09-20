Antalyalı Selen Camcı Balkan Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda Antalyalı milli sporcu Selen Camcı altın madalya kazandı.

Yeni statüsü ile bu yıl ilk defa düzenlenen Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası 15-17 Eylül tarihleri arasında Karadağ'da gerçekleşti. Şampiyonada toplam 18 madalya kazanan milli takım ikinci olurken; Antalyaspor cimnastik takımının milli sporcusu Selen Camcı ise kazandığı altın madalya ile milli gurur yaşattı.

Karadağ'ın Budva kentinde yapılan şampiyonada labut aletinde yarışan Selen Camcı, birinci olarak tamamladığı ön eleme yarışının ardından finalde de 24 bin 850 puan toplayarak ritmik cimnastik yıldız milli takımını şampiyonluğa taşıdı ve altın madalya ile kürsüde Türk bayrağını açtı. - ANTALYA