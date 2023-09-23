Antalya Toroslar Basketbol, evinde Beşiktaş'ı 82-77 yendi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Antalya Toroslar Basketbol, evinde Beşiktaş'ı 82-77 yendi.
Salon: Turgut Özal
Hakemler: Ziya Özorhon, Yarkın Keskin, Kadir Giray Esen
Antalya Toroslar Basketbol: Sheppard 16, Bone 31, Özge Kavurmacıoğlu 7, Delic 8, Henderson 20, Günesh Denise Karaoğlan, Gonca Karataş
Beşiktaş : Lazic 31, Tijana 13, Nogic 20, Kübra İmren Sevindik 5, Elif Bayram 2, Melek Uzunoğlu 6
1. Periyot: 21-17
Devre: 40-32
3. Periyot: 55-55
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Antalya Toroslar Basketbol, evinde Beşiktaş'ı 82-77 yendi.
Kaynak: AA / Spor