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Antalya Toroslar Basketbol, evinde Beşiktaş'ı 82-77 yendi

Spor Haberleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Antalya Toroslar Basketbol, evinde Beşiktaş'ı 82-77 yendi.

Salon: Turgut Özal

Hakemler: Ziya Özorhon, Yarkın Keskin, Kadir Giray Esen

Antalya Toroslar Basketbol: Sheppard 16, Bone 31, Özge Kavurmacıoğlu 7, Delic 8, Henderson 20, Günesh Denise Karaoğlan, Gonca Karataş

Beşiktaş : Lazic 31, Tijana 13, Nogic 20, Kübra İmren Sevindik 5, Elif Bayram 2, Melek Uzunoğlu 6

1. Periyot: 21-17

Devre: 40-32

3. Periyot: 55-55

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Antalya Toroslar Basketbol, evinde Beşiktaş'ı 82-77 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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