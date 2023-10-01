Antalya Süper Amatör Ligi'nde Sezon Açıldı

Antalya Süper Amatör Ligi'nde 2023-2024 futbol sezonu, 7 müsabaka ile başladı. Kunduspor-Varsakspor maçında Varsakspor 2-0 galip geldi. Minikkramponlar ise Mahmutlarspor'u 6-0 mağlup etti. Açılış haftasında yaklaşık 1000 kişi maçı izledi.

Antalya Süper Amatör Ligi'nde (SAL) 2023-2024 futbol sezonu oynanan 7 müsabakayla start aldı. Filelerin toplam 25 kez havalandığı açılış haftasında merkez derbisi olarak bilinen Kunduspor-Varsakspor müsabakasında 2-0'lık skorla gülen taraf Varsakspor olurken, en farklı galibiyeti ise 6-0'lık skorla Minikkramponlar, Mahmutlarspor karşısında elde etti.

Sezonun açılış haftası olması nedeniyle Antalyalı futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği derbi maçını yaklaşık 1000 kişi izledi. Müsabakayı Fırat Olgun yönetti. Her iki tarafın da az sayıda gol pozisyonları bulurken, maçın 27. dakikasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Fatih Nizam Varsakspor adına gol perdesini açan isim oldu.

Soyunma odasına 1-0 önde gide yeşil-siyahlı ekipte Okan Özveren, 63. dakikada takımı adına ikinci gole imza atan isim oldu. 2-0 geriye düşen Kunduspor, arttırdığı baskılar sonucunda kazandığı penaltıyı Mazlum Yıldız'ın ayağından kaçırınca müsabaka 2-0'lık skorla Varsakspor'un üstünlüğüyle sona erdi. - ANTALYA