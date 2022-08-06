Antalya spor: Türkiye Bölgesel Plaj Futbolu Ligi Alanya etabı başladı Gelen Antalya haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Antalya'nın ilçesi Alanya'da düzenlenen Türkiye Bölgesel Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı, Galip Dere Plajı'nda başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Antalya'nın ilçesi Alanya'da düzenlenen Türkiye Bölgesel Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı, Galip Dere Plajı'nda başladı. Dört takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvanın ilk gününde Alanya Belediyespor takımı Kestelspor takımıyla karşılaştı. Alanya Belediyespor 8-3 Kestelspor takımını mağlup etti. Günün ikinci karşılaşması Labas takımı ile Obaspor arasında gerçekleşti. Labas takımı 6-1 Obaspor takımını yendi. Maçlar yarın saat 19.00'da kaldığı yerden devam edecek. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Antalya Alanya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Antalya spor: Türkiye Bölgesel Plaj Futbolu Ligi Alanya etabı başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.