Antalya Spor Salonu'nda 19 Mayıs töreni düzenlendi

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen törende 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Törene Antalya Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okunan törende, Özgecan Arslan Gençlik Merkezleri'nin halk oyunları ekibinin gösterisi sunuldu. Ardından protokol üyeleri Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın stantlarını ziyaret etti. Sonrasında gençlik merkezlerine ait resim, el işi gibi çeşitli ürünlerin sergilendiği stantları ziyaretin ardından sportif faaliyetlere ilişkin gösteriler izlendi.

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