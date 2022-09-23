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Antalya spor haberleri | Türkiye Drag Şampiyonası, motor tutkunlarını Antalya'da buluşturacak

Spor Haberleri

Antalya spor haberleri | Türkiye Drag Şampiyonası, motor tutkunlarını Antalya'da buluşturacak

Antalya haberler: Türkiye Drag Şampiyonası 2. Ayak yarışları, yarın Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Drag Şampiyonası 2. Ayak yarışları, yarın Antalya'da gerçekleştirilecek.

Daha önce oto drag tutkularını ağırlayan Kepez, bu kez motor tutkunlarını konuk edecek. Türkiye Drag Şampiyonası 2. Ayak yarışları, Kepez Belediyesi tarafından Odabaşı Mahallesi'nde açılan Kepez Drag Pisti'nde yapılacak. Yarışlar, süper street, pro street, street2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro300 ve kadınlar sınıfında düzenlenecek.

İki gün sürece yarışlarda ilk gün antrenman ve sıralama turları yapılacak, pazar günü ise motor tutkunları birincilik kupası için mücadele edecek.

Yarışlara, ülke genelinden sporcular katılacak.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Spor

Antalya Türkiye Kepez Spor Haberler

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