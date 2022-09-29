Antalya spor haberleri... Konyaaltı Belediyesi'nin güz dönemi spor kurslarının kayıtları başladı.

Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği spor kurslarına başvurular başladı. Çocuklar ve yetişkinler için 5 farklı branşta açılacak kursların başvuruları, 30 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek

7 ile 15 yaş aralığındaki çocuklar için futbol, basketbol ve tenis branşlarında eğitim verilecek. Yetişkinler içinse tenis, sabah sporu ve pilates eğitimleri, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Kursa katılmak isteyen vatandaşlar 30 Eylül Cuma gününe kadar www.konyaalti.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Belediye olarak sportif ve kültürel kurslara çok önem verdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Özellikle en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın sporun herhangi bir branşıyla uğraşmasını çok önemli buluyorum. Çocuklarımızın sporla ve sanatla uğraşan bireyler haline gelmeleri için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, 0(242 245 55 00 (6252) numaralı telefonu arayarak Spor İşleri Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi. - ANTALYA