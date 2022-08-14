Antalya haberi: SPOR HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, kazanabilecekleri bir maç olduğunu belirterek, "Maçın zor geçeceğini, Antalyaspor'un son dakikada Galatasaray maçında gol yemesine rağmen kolay kaybetmediğini, bizi zor maç beklediğini belirtmiştik. Maça geldiğimizde farklı bölümleri olan bir oyun. İlk yarıdaki oyunda bizim stratejiler daha çok tuttu. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. Hatta net kaçırdığımız pozisyonlar vardı. 3'üncü bölgeye indiğimizde final toplarını biraz daha iyi kullanabilsek ilk yarı 1, 2 gol bulmamız içten değildi. Bu tercihleri iyi yapamadığımız için 0-0 devreye girdik. 2'nci yarı oyunumuzda değişiklik yoktu ama 45-65 arası bölümde oyunu rakibe verdik kabul etmek gerekirse. Bundaki ana sebepse ön alan baskılarından vazgeçmemizdi. Sonra uzaktan gelen orta sonucu gol yedik. Yaptığımız değişikliklerle oyuna denge getirdik. Bulduğumuz pozisyonlar var ama onları değerlendirmekte yeteri kadar iyi değildik. Baktığımızda evet üzgünüz, kazanamadık. Antalyaspor, ligin birbiriyle oynama alışkanlığı olan bir takımı. Hücum yönünde de iyi oynayan takım. Ama her şeye rağmen kazanabileceğimiz bir maçtı. Antalyaspor'u, Nuri hocayı ve teknik heyeti tebrik ediyoruz. Kendi oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Biz bu ligde kendi oyunumuzu oynamak için var olmaya devam edeceğiz. Kimle oynarsak oynayalım, kendi oyunumuzu ortaya koyup iyi neticeler almaya çalışacağız. Bu akşam bu sayfayı kapatıyoruz. Yarından itibaren Cuma günü oynayacağımız Galatasaray maçına hazırlıklar başlayacak" şeklinde konuştu.

GROENENDIJK: FUTBOLDAN MEMNUN DEĞİLİM

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, istedikleri oyunu yansıtamadıklarını ama 3 puanın güzel olduğunu belirterek, "Yeni sezonda aldığımız ilk galibiyet. Fenerbahçe'ye karşı iyi oynayan rakiple mücadele ettik, zorlu maç oldu. Futboldan memnun değilim. Takımın üzerinde stres vardı. Geçen sezon 16 maç yenilmezlik serisi olan takımın, yüksek beklentiyle sezona başlamasından dolayı kaynaklı olan stres takımın üzerinde etki yaptı. İstediğimiz oyunu yansıtamadık. Boffin'e teşekkür ederiz, kurtarışlarıyla bizi maçta tuttu. İlk yarıda rakibin çok daha fazla şansı vardı. İkinci yarı oyunun kontrolünü ele aldık ve harika orta ve kafa golüyle 1-0'lık skorla nokta koyduk. 3 puan güzel ama bunu tamamen hak ettik mi? Hafta içi analizlerinde kendimizi eleştireceğiz. Hafta içine bu güzel galibiyetle giriyoruz. Trabzonspor maçından önce ihtiyacımız olan 3 puanla giriyoruz. Trabzonspor maçında çok daha iyi bir mücadele ve futbol sergilersek, tribünlerin desteğiyle iyi işler yapıp, iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.