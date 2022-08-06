Antalya spor haberleri... Galatasaray ile Antalyaspor 53. randevuda Antalya haber: Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 53. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 52 maçta sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 101 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi. Galatasaray son 12 maçta mağlup olmadı Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 27 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 12 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi. Antalya'daki maçlar Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 26 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 47 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü. Deplasmanda rakibiyle yaptığı son 6 maçı kaybetmeyen Galatasaray, söz konusu maçlarda üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 9 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 6 gole engel olamadı. Spor AA / Emrah Oktay Antalyaspor Galatasaray Antalya Spor Haberler

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