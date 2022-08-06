Antalya spor haberleri... Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı Edinilen Antalya haberine göre Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, daha sonra 5'e 2 pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmandan sonra sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in doğum gününü kutladı. Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak. Spor AA / Mutlu Demirtaştan Florya Metin Oktay Tesisleri Antalyaspor Galatasaray Spor Haberler

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