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Antalya spor haberleri: Galatasaray, Antalyaspor mesaisine devam etti

Antalya spor haberleri: Galatasaray, Antalyaspor mesaisine devam etti

Edinilen Antalya gelişmesine göre Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

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Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında kuvvet çalışması yapılırken; akşam idmanı ise teknik ısınmayla başladı. Antrenman, 5'e 2 pas oyununun ardından dar alan çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı bulunan Leo Dubois'nın tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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