Antalya spor haberleri: Galatasaray, Antalyaspor mesaisine devam etti Edinilen Antalya gelişmesine göre Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü. Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında kuvvet çalışması yapılırken; akşam idmanı ise teknik ısınmayla başladı. Antrenman, 5'e 2 pas oyununun ardından dar alan çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı bulunan Leo Dubois'nın tedavisine devam edildi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. Demirören Haber Ajansı / Spor Galatasaray Antalyaspor Spor Haberler

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