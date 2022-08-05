Antalya spor haberleri... Antalyaspor'un 2 jimnastikçisi, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yarışacak - Haberler

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Antalya spor haberleri... Antalyaspor'un 2 jimnastikçisi, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yarışacak

Antalya spor haberleri... Antalyaspor'un 2 jimnastikçisi, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yarışacak

Antalya haber: Antalyaspor Jimnastik Takımı sporcuları, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yarışacak.

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Antalyaspor Jimnastik Takımı sporcuları, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yarışacak.

Melisa Sert ve Nilgün Sarıoğlu, 13-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yarışacak. Melisa Sert'in grup serisi kategorisinde Nilgün Sarıoğlu'nun ise bireysel olarak yarışacağı organizasyon için kırmızı beyazlı takımın sporcuları 11 Ağustos'ta yola çıkacak. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Konya Spor Haberler

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