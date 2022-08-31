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Antalya spor haberleri: Antalyaspor'da Ndao, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek

Spor Haberleri

Antalya spor haberleri: Antalyaspor'da Ndao, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek

Antalya haberleri... FT Antalyaspor'da hafta sonu oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle Ndao forma giyemeyecek.

FT Antalyaspor'da hafta sonu oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle Ndao forma giyemeyecek.

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar topladığı 6 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Bu dört karşılaşmada Akdeniz ekibi 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü. Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında ise sahasında 4 Eylül Pazar günü karşılaşacağı Kasımpaşa maçından mutlak 3 puan hedefliyor. Antalya temsilcisi, günü izinli olarak geçirirken, hazırlıklarına yarın akşam antrenmanı ile devam edecek.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları geçen Ömer Toprak ve Sinan Gümüş'ün takımdaki yerini alması bekleniyor. Kasığından sakatlığı devam eden Alassane Ndao'nun ise forma giyemeyeceği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Kasımpaşa Antalya Spor Haberler

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