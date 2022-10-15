Antalya spor haberleri | Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi Spor Haberleri Gelen Antalya haberine göre Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası, Antalya'da yapıldı. Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası, Antalya'da yapıldı. Konyaaltı ilçesindeki Megasaray Westbeach Otel'de gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, Kazakistan ve Suudi Arabistan'dan 53'ü erkek 86 sporcu mücadele etti. TEF Olimpiyat Koordinatörü Kenan Gönder, AA muhabirine, turnuvanın sezon başlangıç yarışması olduğunu belirterek, "Olimpik sporcu havuzumuzda bulunan sporcularımız da bu turnuvalarda yarışıyor. Aldıkları puanlar neticesinde önümüzdeki turnuvalara katılma şansı bulacaklar." diye konuştu. Kaynak: AA / Spor Suudi Arabistan Türkiye Antalya Spor Haberler

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