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Antalya spor haberi... Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da başladı

Spor Haberleri

Antalya spor haberi... Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da başladı

Antalya haberi: Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'nın Kepez ilçesinde antrenman ve sıralama turları ile başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'nın Kepez ilçesinde antrenman ve sıralama turları ile başladı.

Kepez Belediyesince, Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 81 yarışmacı katıldı.

Süper street, pro street, street2, street750, street600, standart1, standart2, pro300 ve kadınlar sınıfındaki organizasyon, yarın gerçekleştirilecek ana yarışlarla sona erecek.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor

Motosiklet Antalya Türkiye Kepez Spor Haberler

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