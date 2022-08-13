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Antalya spor haberi: HangiKredi Ümraniyespor, yarın Fraport Tav Antalyaspor'u konuk edecek

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Antalya spor haberi: HangiKredi Ümraniyespor, yarın Fraport Tav Antalyaspor'u konuk edecek

Antalya haberi... HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fraport Tav Antalyaspor'u ağırlayacak.

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fraport Tav Antalyaspor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.15'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Hafta içinde Eyüpspor'dan 29 yaşındaki santrafor Umut Nayir'i bir yıllığına kiralayan HangiKredi Ümraniyespor, Fraport Tav Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, sezonunun ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmıştı.

AA / Murat Kaya - Spor

Atatürk Olimpiyat Stadı Antalyaspor Spor Haberler

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