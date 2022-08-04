Antalya spor haberi | Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü Antalya haberlerine göre Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın, taktiksel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Sacha Boey'un takımla çalışmalara başladığı kaydedildi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Spor AA / Süha Gür Antalyaspor Galatasaray Spor Haberler

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