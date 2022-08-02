Antalya haberleri: Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı Antalya yerel gündem haberine göre Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, aktivasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda oyunla sona erdi. Sakatlığı bulunan Leo Dubois idmana katılmadı. Yeni transfer Fredrik Midtsjö, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Florya Metin Oktay Tesisleri Antalyaspor Galatasaray Spor Güncel Haberler

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