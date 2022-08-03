Antalya spor haberi: FT Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya spor haberi: FT Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Antalya spor haberi: FT Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Antalya haberi: FT Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

 - Güncelleme:

FT Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışan kırmızı-beyazlılar, akşam antrenmanını sahada Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde gerçekleştirecek. Salonda dayanıklılık ve kuvvet depolayan Antalya temsilcisi, sahada ise taktik ağırlıklı çalışma yapacak.

2. etap kamp çalışmasını Almanya'da gerçekleştiren Antalyaspor, burada 3 hazırlık maçı oynamıştı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Antalyaspor Antalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title