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Antalya spor haberi... Beşiktaş kafilesi Antalya'da

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Antalya spor haberi... Beşiktaş kafilesi Antalya'da

Antalya haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 2'nci hafta maçında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci hafta maçında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla mücadelenin oynanacağı Antalya'ya geldi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na saat 19.20'de inen siyah beyazlı takımı az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar takımlarına destekte bulunurken, Beşiktaş kafilesi kendilerini havalimanında bekleyen otobüse binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti

Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Spor

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