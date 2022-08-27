Antalya spor haberi | Antalyasporlu Yıldırım, Judo Milli Takımında Spor Haberleri Gelen Antalya haberlerine göre Antalyasporlu yıldız judocu Yıldırım, Judo Milli Takımında Türkiye'yi temsil edecek. Antalyasporlu yıldız judocu Yıldırım, Judo Milli Takımında Türkiye'yi temsil edecek. Mustafa Beyazıt Yıldırım, Türkiye Judo Federasyonu'nun 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta düzenlediği Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda 66 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldırım, elde ettiği bu başarı ile birlikte 1-3 Eylül 2022 tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Judo Şampiyonası'nda Antalyaspor'u ve Türkiye'yi temsil edecek. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Spor Haberler

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