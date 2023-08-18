Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı Ekipleri Nefes Kesici Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize sürüklenen bir yatta bulunan iki çocuğu kurtarmak için gerçekleştirilen tatbikatta başarılı oldu. Anne ve baba ise kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, turizm destinasyonu Antalya'da güvenlik ve emniyeti sağlamakla görevli. Ekipler, 2023 yılında 10 bin 315 kişiyi sağ olarak kurtardı.

Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denize sürüklenen yatın içerisinde iki çocuk bulunduğu, denize giren anne ve babanın ise gözden kaybolduğu ihbarı üzerine yapılan tatbikatta, nefes kesen kurtarma anları gerçeğini aratmadı.

Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'yı her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor. Önemli bir gemi ticaretinin yer aldığı kentte, Mavi Vatan'ın güvenliği, emniyeti, asayişi ve kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, suç işlenmesini önlemekle görevli Sahil Güvenlik Komutanlığı, arama kurtarma faaliyetlerini de başarıyla icra ediyor. Bu çerçevede 7/24 her türlü göreve hazır olan Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurları, eğitimlerine ise aralıksız devam ediyor.

Denize giren anne ve babanın ise gözden kaybolduğu ihbarı yapıldı

Senaryo gereği gerçekleştirilen eğitimde; Sahil Güvenlik'e, Konyaaltı ilçesi Çaltıcak Balıkçı Barınağı'nda sabah saatlerinde denize açılan 10 metrelik özel yatın Sıçan Adası güneydoğusuna doğru sürüklendiği, yatın içerisinde iki çocuk bulunduğu, denize giren anne ve babanın ise gözden kaybolduğu ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından belirlenen adrese hızla hareket eden TCSG-33 Gemisi, sürüklenen tekneyi emniyete alıp 2 çocuğu kurtardı. Denizde kayıp durumda olan 2 kişiye ise ulaşılamadığı bilgisini tatbikatın yürütücüsü konumundaki TCSG-70 gemisine telsizle bildirildi. TCSG-70 gemisiyle birlikte olayın gerçekleştiği koordinatlara, 2 Sahil Güvenlik gemisi, 1 Sahil Güvenlik kontrol botu, 1 Sahil Güvenlik dalış timi kısa sürede ulaştı ve hava unsuru helikopterden de destek istendi.

Sahil Güvenlik helikopteri deniz yüzeyinde olduğunu tespit etti

Sahil Güvenlik helikopteri Sıçan Adası'nın 3 mil güneyinde 2 şahsın deniz yüzeyinde olduğunu tespit etti. Aralarında yaklaşık 500 metre mesafe bulunan şahıslardan biri insansız can kurtarma aracı yardımıyla Sahil Güvenlik dalış timi tarafından bota alındı. Sahil Güvenlik kontrol botuna alınan şahıs, Balıkçı Barınağı'nda bekleyen sağlık ekibine sevk edildi.

Helikopterden sarkıtılan kurtarma sepetine alınarak yukarı çekildi

Diğer şahsın denizden kurtarılması için helikopterden bir yüzücü kurtarıcı personel denize atladı. Emniyete alınan şahıs helikopterden sarkıtılan kurtarma sepetine alınarak yukarı çekildi. Helikopter, bilinci yerinde olan şahsı Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndaki pistte bekleyen sağlık ekibine ulaştırdı. Kontrol altına alınan yat ise TCSG-70 tarafından yedeklenerek barınağa intikal ettirildi. Gerçeğini aratmayan arama kurtarma eğitimi yaklaşık 20 dakika gibi kısa bir sürede tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan Sahil Güvenlik ekipleri daha sonra görev yerlerine geri döndü.

2023 yılında 10 bin 315 kişi sağ olarak kurtarıldı

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde 2023 yılı itibarıyla 638 arama kurtarma olayına müdahale edildi. Yaşanan olaylarda 10 bin 315 kişi sağ olarak kurtarılırken, 79 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Tıbbi tahliyesi yapılan kişi sayısının ise 219 olduğu ifade edildi. - ANTALYA