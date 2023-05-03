Antalya OSB'de futbol heyecanı başladı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Firmalar Arası 7'nci Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Antalya OSB CUP Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının yedincisi, Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında yapılan kura çekimi ile başladı. Antalya OSB Teknik Koleji Spor Tesislerinde gerçekleşecek turnuvaya, Bölgede üretim yapan firmaların çalışanlarının oluşturduğu 22 takım katıldı.

118 karşılaşma

Takım sorumlularının katılımı ile gerçekleşen kura çekiminde, gruplar belirlenip turnuva fikstürü oluşturuldu. Yaklaşık 2 ay sürecek ve toplam 118 müsabakaya ev sahipliği yapacak turnuvanın açılış maçı, Ekici Peynir ile Dr. Tarsa firmalarının takımları arasında oynandı. Büyük bir heyecana ev sahipliği yapan turnuvada, renkli anlar da yaşandı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen illerin adlarını formalarına yazarak maça çıkan Antalya OSB Bölge Müdürlüğü takımı, taraftarlardan yoğun alkış aldı.

Turnuvaya katılan takımlar, ilk olarak kendi gruplarında mücadele ederek puan sıralamasında ilk 4'e girmeye çalışacak. Çeyrek finale yükselen 8 takım yarı final vizesi alabilmek için sahaya çıkarken, finale kalmayı başaran iki takım da haziran ayı sonunda Antalya OSB CUP 2023 şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. - ANTALYA