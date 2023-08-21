Antalya'nın falezlerinden uçurum dalışı nefes kesti

İranlı eski Milli Dalış Takımı üyesi yüzücü, yaptığı akrobatik atlayışla yürekleri ağızlara getirdi

Atlayışlarını binlerce takipçisiyle paylaşıp kendi tanıtımına da katkı sağlıyor

ANTALYA - Antalya'da İran eski Milli Dalış Takım üyesi ve 3 bronz madalya sahibi Fayaz Mirabian, havada ters takla atarak dünyaca ünlü falezlerde 25 metreden denize atladı. Mirabian'ın saniyeler içerisinde denizle buluştuğu anlar büyük takdir topladı. O anlar İHA kamerası tarafından kaydedildi.

İran eski Milli Dalış Takım Üyesi ve 3 bronz madalya sahibi Fayaz Mirabian ve eşi Samira Zargari 6 ay önce ülkelerinden ayrılarak turizm kenti Antalya'ya yerleşti. Kepez ilçesinde yaşayan çiftten Samira Zargari, Türk vatandaşlığı aldı. 6 yaşında milli takımda spor hayatına başladığını belirten Fayaz Mirabian, 15 yıl milli takımda görev yaptığını söyledi. 20 yaşından itibaren 1, 3 ve 10 metreden 3 bronz madalya alan Fayaz Mirabian, havuz atlamalarına ara vererek yüksekten uçurum dalışı sporuna yöneldi. Genç sporcu şehirde atlama yeri olarak Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı içerisindeki falezleri tercih etti.

25 metreden takdir toplayan atlayış

Mirabian, hazırlıklarını tamamlayarak yüksekliği yaklaşık 25 metre olan falezlerin üzerinde yerini aldı. Ardından ise falezlerde ters takla atarak denize atladı. O anlar İhlas Haber Ajansı dron ve su altı kamerası tarafından kaydedildi. Saniyelerle sonra denizle buluşan Mirabian, merdivenlerden çıkarak sevincini 1 yaşındaki kızına sarılarak paylaştı. Atlama anlarını sosyal medyadan paylaşan eski milli sporcu, görüntüleri izleyen binlerce kişiye bir yandan da Antalya'yı tanıtıyor. Sosyal medyada paylaşılan anlar ise büyük ilgi gördü.

"15 yıl milli takımda spor yaptım"

Atlama sonrasında açıklama yapan, "6 yaşında dalış sporuna başladım. Ailem de spor yapmayı seviyor. 20 yaşında Asya'da madalya aldım. 15 yıl milli takımda spor yaptım. Havuz dalışlarım bittim, şimdi yüksekten uçurum dalışı yapmak istiyorum. Bu spor dalı çok meşhur oldu. Falezler bu spor için çok güzel bir yer. İnşallah bu spor benim için devam edecek. Çok daha güzel yapacağım. Hiç korkmadım. Havuzda her şeyi görebiliyoruz ama denizde göremiyoruz. Bundan dolayı biraz stres ve korku oluyor. 20-25 metre olduğunu düşünüyorum" dedi.