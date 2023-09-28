Antalya Kumluca Atatürk Stadyumu'nun temeli törenle atılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılacak Kumluca Atatürk Stadyumu'nun temeli 29 Eylül Cuma saat 11.00'de törenle atılıyor. Başkan Muhittin Böcek, temel atma törenine tüm Kumlucalıları davet etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılacak Kumluca Atatürk Stadyumu'nun temeli 29 Eylül Cuma saat 11.00'de törenle atılıyor. Başkan Muhittin Böcek, temel atma törenine tüm Kumlucalıları davet etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile birlikte çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere Kumluca'ya Stadyum Projesi Hazırlama Protokolü imzalanmıştı. İhalesi yapılan ve mevcut eski yapıların yıkımı gerçekleştirilen Kumluca Atatürk Stadyumu Projesi'nin temeli Başkan Muhittin Böcek tarafından 29 Eylül Cuma saat 11.00'de düzenlenecek törenle atılacak.

Stadyum 13 bin 200 metrekare alanın 6 bin 650 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Projede, idari alan, tuvalet, engelli tuvaleti, duş, soyunma odaları, depo alanları, enerji odası ve su deposu yer alacak. 2000 metrekare yeşil alana da sahip olan projede, 97 araç kapasiteli otopark da yer alacak. Stadyumda, spor müsabakalarının yanı sıra Kumlucalılar için büyük öneme sahip olan güreş, deve güreşi ve çeşitli festivaller düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, temel atma törenine tüm Kumlucalıları davet etti.