Antalya Konyaaltı Plajı, 2023 Avrupa Hentbol Plaj Turu Finalleri'ne ev sahipliği yapacak

Hentbolda 8-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2023 Avrupa Plaj Turu Finalleri (EBT), Antalya'da gerçekleşecek. Plaj hentbolunda kulüpler açısından en önemli organizasyon olan finaller, kentin ünlü plajı Konyaaltı'nda olacak. Bu kapsamda plajda Konyaaltı Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeler sona erdi. Üç yarı kum saha, tribün ve çevre düzenlemesi tamamlanarak plaj müsabakalara hazır hale getirildi.

ANTALYA'nın Konyaaltı Plajı, 2023 Avrupa Hentbol Plaj Turu Finalleri'ne ev sahipliği yapacak. 1500 ton özel kum serilen plajda 14 ülkeden 28 takım final için ter dökecek.

Hentbolda 8-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2023 Avrupa Plaj Turu Finalleri (EBT), Antalya'da gerçekleşecek. Plaj hentbolunda kulüpler açısından en önemli organizasyon olan finaller, kentin ünlü plajı Konyaaltı'nda olacak. Bu kapsamda plajda Konyaaltı Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeler sona erdi. Üç yarı kum saha, tribün ve çevre düzenlemesi tamamlanarak plaj müsabakalara hazır hale getirildi.

40 derece sıcaklıkta plajda çalışmalara kaldıkları yerden hız kesmeden devam ettiklerini belirten Milli Takımlar Başantrenörü Kadir Ayar, kampın verimli geçtiğini söyledi. Alt yapıdan da önemli dereceleri olan oyuncular olduğunu belirten Ayar, rakiplerine fark atma iddiasında olduklarını sözlerine ekledi.