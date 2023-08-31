Antalya İl Jandarma Komutanlığından Sürücülere Trafik Bilinci Eğitimi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarının önlenmesi için sürücülere üçgen reflektör ve trafik kuralları hakkında bilgi broşürü dağıttı. Eğitim çalışmaları ile kazaların azaltılması ve sürücülerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sürücülere üçgen reflektör ve trafik kurallarına ilişkin bilgi broşürü dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Reflektör Tak Görünür Ol, Kazaya Sebep Olma" sloganı ile farkındalığı arttırmak amacıyla araç sürücülerine, kazaları azaltmaya ilişkin genel trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Ekipler, bilgilendirici broşür ve üçgen reflektör dağıtımı yaptı.

Kazalarda ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla sürücülerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.