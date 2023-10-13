Antalya Hipodromu'nda Çalıştırıcı Seyislik Kursuna Yoğun İlgi

Türkiye'nin en büyük 3'üncü hipodromu Antalya Hipodromu'nda, çalıştırıcı seyislik için açılan kursa yoğun ilgi gösterildi. 1 haftada yarısını kadınların oluşturduğu 100 kişi, açılan ilana başvuru yaptı. Antalya Hipodromu Tesis Müdürü Murat İşcen, 'Ön kayıtlar devam ediyor. Özellikle kadınlardan oldukça fazla ilgi var' dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yağca Mahallesi'ndeki 810 dönümlük araziye kurulan, sentetik ve yarı sentetik olmak üzere 2 yarış pistine sahip Antalya Hipodromu, sezona hazırlanıyor. Hipodromda son hazırlıklar yapılıp, pist kontrolleri de tamamlandıktan sonra kış dönemi yarışları başlayacak. Diyarbakır ve Ankara'nın ardından Türkiye'nin en büyük 3'üncü hipodromu Antalya Hipodromu'nda; koşular ocak, şubat, mart, nisan, kasım ve aralık ayları olmak üzere 6 ay süresince, her hafta çarşamba ve cuma günleri gerçekleşiyor. Hipodromun tek tip inşa edilen çift katlı 46 ahır bloğunda 1104 safkan at barınabiliyor. Yarışların saat yönünde yapıldığı hipodromda 1400'ü dış alan, 400'ü kapalı olan olmak üzere 1800 oturma kapasiteli tribün binasının yanı sıra yarışları ayakta izlemek isteyenler için açık alan bulunuyor.

AYLIK 2 BİN 500 LİRA BURS

Antalya Hipodromu'nda atların bakımını yapabilecek, idmanlarını gerçekleştirecek ve yarış sonrasında ilgilenecek çalıştırıcı seyis ihtiyacı oluştu. İdare de istihdamı kentte yaşayanlardan sağlamak adına ilanla çalıştırıcı seyis arayışına başladı. 1 hafta yayımda kalan ilana 100 kişi başvurdu. İlana başvuranların yarıdan fazlasını kadınlar oluşturdu. Çalıştırıcı seyisler yazılı ve sözlü sınav ile spor müsabakasından geçerek kursa hak kazanıyor. Kursu kazananlar, 6 ay boyunca çeşitli eğitimlerin yanı sıra aylık 2 bin 500 lira da burs alacak.

'İSTİHDAM GARANTİLİ BİR İŞ'

Antalya Hipodromu Tesis Müdürü Murat İşcen, atların günlük bakımlarından beslenmesine kadar tüm işlerini yürütecek çalıştırıcı seyislerin Bursa Karacabey'deki kurslardan sektöre kazandırıldığını söyledi. Kent istihdamına katkı sağlamak için kursu burada açmaya karar verdiklerini belirten İşcen, "Kasım ayında 3'üncü sezonumuz olacak. Biz de bölgede istihdam imkanı sağlayacak bir kurs vermeyi planladık. Ön kayıtlar devam ediyor. Özellikle kadınlardan oldukça fazla ilgi var. Konuyu anlamaya çalışıyorlar, bize gelip soruyorlar. İstihdam garantili bir iş. Kısa sürede 100'ün üzerinde sayıya ulaştık. 50 civarı kadınlardan oluşuyor" dedi. İşcen, kadın kursiyerlerin at sevgisi nedeniyle çalıştırıcı seyislik kursuna başvuruda bulunduğunu, erkeklerin ise istihdam garantili olması nedeniyle tercih ettiğini sözlerine ekledi.

'ATLARLA VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYORUM'

Kursa başvuru yapan kadınlardan Fatma Nur Altun (28), atları sevdiğini söyledi. Hipodromun da evinde yakın olduğunu belirten Altun, "Hem yeni bir meslek edinirim diye düşündüm hem de atları seviyorum. Önceleri ailemin de atı vardı. Atlarla vakit geçirmeyi seviyorum. İleride bir at da alabilirim" dedi. Ali Kaya (34) da atı olduğunu, bu işi profesyonelce yapabilmek için kursa başvurduğunu söyledi. Çalıştırıcı seyislik için kilo verdiğini de belirten Kaya, "Atları sevdikten sonra bence yapılabilir bir iş. Kadınlar da yapabilir bu işi. Benim çevremde de kursa başvuran kadınlar var. Belki de birlikte çalışırız" diye konuştu.