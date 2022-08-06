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Antalya haberleri: Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Antalya haberleri: Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Gelen Antalya haberine göre Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.

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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.

Sarı-kırmızılı ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, havalimanında futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, daha sonra Kundu'daki otele gitmek üzere havalimanından otobüsle ayrıldı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Spor

Galatasaray Antalyaspor Antalya Spor Haberler

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