Antalya haberleri: Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi Gelen Antalya haberine göre Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi. Sarı-kırmızılı ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, havalimanında futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray kafilesi, daha sonra Kundu'daki otele gitmek üzere havalimanından otobüsle ayrıldı. Spor AA / Tahsin Küçükkaraca Galatasaray Antalyaspor Antalya Spor Haberler

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