Antalya haber: FT Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı Antalya gündem haberine göre FT Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. FT Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışan kırmızı-beyazlılar, akşam antrenmanını sahada Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde gerçekleştirecek. Salonda dayanıklılık ve kuvvet depolayan Antalya temsilcisi, sahada ise taktik ağırlıklı çalışma yapacak. 2. etap kamp çalışmasını Almanya'da gerçekleştiren Antalyaspor, burada 3 hazırlık maçı oynamıştı. (İsa Akar - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Antalyaspor Antalya Spor Güncel Haberler

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