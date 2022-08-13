Haber : Antalya haber: Beşiktaş, Alanya'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haber: Beşiktaş, Alanya'da

 - Güncelleme:
Antalya haber: Beşiktaş, Alanya'da

Antalya gündem haberi... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında, Alanyaspor ile oynayacağı maç için Alanya'da gitti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında, Alanyaspor ile oynayacağı maç için Alanya'da gitti.

Siyah-beyazlılar deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket ettiği Alanya'ya bir saatlik yolculuk sonunda ulaştı. Bir grup taraftarımız tarafından Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda sevgi tezahüratları ile karşılanan siyah-beyazlılar, kara yoluyla konaklayacağı otele geçerek kampa girdi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş Alanya Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title